Fintech prenden alarmas por cobranza excesiva

CDMX.- El crecimiento de nuevas opciones financieras más allá de los bancos, con firmas que ofrecen en México productos como tarjetas de crédito accesibles a unos cuantos clics, ha representado un regreso a modelos de cobranza para clientes morosos que en algunos casos rebasan el marco legal.

“Las llamadas, mensajes y demás acciones de cobranza se mantendrán vigentes, así que te recomiendo que les des aviso a tus referencias para que estén enterados de que van a seguir siendo contactados”, dice uno de los mensajes que se utiliza para cobranza enviado a través de WhatsApp a los clientes de la plataforma Stori.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), al cierre de marzo se registraron 28 quejas contra empresas fintech por malas gestiones de cobranza. Las principales reclamaciones son amenazas, ofensas o intimidaciones al deudor o sus familiares.

Entre otras quejas, destaca la falta de educación y respeto al dirigirse al cliente, maltratos y ofensas, o falta de información al identificarse.

Debido a la reciente puesta en marcha del marco legal que opera en México, la llamada Ley Fintech, apenas 57 empresas financieras tecnológicas son supervisadas por las autoridades mexicanas.

INTIMIDACIÓN

Debido a la proliferación de empresas totalmente ilegales que ofrecen créditos a través de redes sociales y que utilizan amenazas y extorsiones para realizar la cobranza a usuarios, organizaciones encargadas en asesorar a deudores han recibido amenazas de muerte tras denunciar los abusos de este tipo de firmas.

“Así seas abogado, seas policía, seas del gobierno, del FBI, de donde seas. Así seas del cartel, a todos les entra bala. Así que te me vas tranquilizando y te me vas bajando esos videos. El día menos pensado que andes por la callecita o estés subiendo en tu coche. Tú sabrás cuándo, tú sabrás dónde. Anda con cuidado. No salgas de tu casa”, dice un audio enviado a Defensa del Deudor.

Esta organización ha denunciado la proliferación de empresas financieras tecnológicas que intimidan a sus clientes y realizan cobros excesivos que se vuelven impagables para sus usuarios. En la mayoría de los casos, operan fuera de cualquier marco legal y no existe autoridad que detenga sus prácticas abusivas.

El director general de Defensa del Deudor, Ángel González, ha denunciado que esta amenaza ha llegado a la organización por parte de la firma de préstamos Weloans, la cual funciona a través de la descarga e instalación de una aplicación; sin embargo, ha sido reportada por amedrentar, insultar y amenazar a sus usuarios.