Ford y Google crean centro de investigación de autos eléctricos y autónomos en Detroit

“ El arribo de Google como socio fundador es exactamente el tipo de inversión y progreso que yo sabía era posible para rejuvenecer nuestra ciudad natal ”, afirmó el gerente de Ford Motor Co. , Bill Ford, en un comunicado. “ Me complace sobremanera que la Ciudad de Detroit y el Estado de Michigan se sumen a este esfuerzo ambicioso ”, añade.

Ford dio a conocer su plan de crear el Distrito Central de Innovación de Michigan en 2018, después de adquirir la central ferroviaria. La renovación del inmueble se completaría el año próximo, dijo la presidenta de la Ford Motor Co. Fund, Mary Culler, a The Associated Press.

Te puede interesar:

Anuncia Ford que busca duplicar la producción de la f-150 Lightning

Ford planea en este centro de innovación investigar, probar y lanzar nuevos vehículos desde allí.

Te puede interesar:

Ford asegura el suministro de chips tras firmar un acuerdo con GlobalFoundries

Con información de la Agencia EFE.