Acusa AMLO simulación por baja en calificación de Pemex

Afirmó que estas calificadoras no toman en cuenta que la deuda de la petrolera mexicana se ha educado en 15.5 por ciento.

Durante su intervención en “La Mañanera” afirmó que estas calificaciones no deben tomarse tanto en cuenta porque son realizadas por empresas que operan en función de intereses.

El mandatario afirmó que esto no afecta en nada a la paraestatal, ya que considera que esto es parte de la simulación que existía durante el periodo del modelo neoliberal.

López Obrador señaló que “afortunadamente” a la gente no le importa, “lo que le interesa es que haya trabajo, que los ingresos, que el salario alcance y que no haya carestía, que no suban los precios de los alimentos, de las gasolinas, el pasaje. Eso es lo que le importa a la mayoría de la gente y es lo que tenemos que cuidar”.

El presidente indicó que en la llamada época neoliberal la calificación que tenía Pemex era elevada pese a la corrupción, la deuda y las pérdidas económicas que registraba, contrario a ahora que existe más producción y extracción de petróleo.

Destacó que la petrolera tiene utilidades mayores “porque hemos bajado los costos de extracción de petróleo y ha estado bien el precio, en términos generales, del crudo”.

“Entonces es una burla todo esto de las calificadoras, sin embargo, todavía quedan esos remanentes, toda esa información que utilizaban para manipular en las épocas del neoliberalismo, neo porfirismo”, agregó.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que en su administración se está invirtiendo como nunca en este sector y desde el inicio del sexenio se trabajó en la recuperación de refinerías para apostar a la autosuficiencia.