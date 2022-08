CDMX.- La realización de un parlamento abierto alterno en materia electoral, por parte de Va por México, abrió un pleito con autoridades de Morena.

Diputados de oposición denunciaron ayer que los líderes del partido guinda están bloqueando el desarrollo de sus foros, al negarles espacios para ello.

“Por decisión unilateral de las instancias de Cámara de Diputados, se nos han negado espacios del recinto legislativo para llevar a cabo los Foros: “Por el Fortalecimiento de la Democracia”, lo anterior a pesar de que se solicitaron en tiempo y forma, y de la solicitud expresa de los Coordinadores de Va por México”, señalaron autoridades de Va por México a través de un comunicado.

Anuncio

Explicaron que el martes 2 de agosto sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría General de la Cámara, en la que se les prestó el mezzanine norte y el auditorio sur para realizar sus fotos, sin embargo, ayer les cancelaron.

“Nos dice que no han recibido instrucción superior y no podremos hacer uso de las instalaciones. Reconocen el Parlamento Abierto organizado por Morena y aliados como el único espacio de discusión. No obstante lo anterior y a pesar de la negativa del oficialismo por contrastar ideas, atentando contra la libertad de expresión, los Foros de Va por México SI se llevarán a cabo”, detallaron los legisladores del PRI, PAN y PRD.

“ES UNA PROVOCACIÓN POLÍTICA”, DICE MORENA

Anuncio

Al respecto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, argumentó que el Parlamento abierto de Morena se autorizó en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mientras que los alternos de Va por México no han sido sujetos a votación en ese espacio.

El líder guinda, criticó, además, que la oposición pretenda llevar al Presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo que calificó como una “provocación política”.

“Es un tema que tiene que ver con la vanidad de los políticos y de los partidos políticos. Porque dicen que no están a favor de una Reforma Electoral, pero convocan a Lorenzo Córdova a que acuda a participar en sus foros.

Anuncio