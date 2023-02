En Querétaro, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que será hasta octubre cuando hable abiertamente de sus aspiraciones presidenciales, y señaló que confía en el método de encuesta para elegir al candidato de Morena a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024.

¿Cómo ve la encuesta interna que hará su partido?

“Pues es el método que decidieron los militantes de Morena y claro que lo aceptamos y confiamos en él”, respondió el tabasqueño.

Adán Augusto López dijo que será “por ahí en octubre” cuando hable abiertamente de sus aspiraciones presidenciales.

Desde 2022, Morena anunció que realizará dos rondas de encuestas para definir el candidato o candidata presidencial.

TE PUEDE INTERESAR: No intervendremos en elecciones de Coahuila y Edomex, insiste Segob

De acuerdo con la dirigencia nacional de ese partido, la primera encuesta será aplicada entre agosto y septiembre, y la segunda en noviembre, con la finalidad de conocer el nombre en la primera semana de diciembre de este año, fecha en la que los interesados deberán renunciar a sus cargos públicos, de acuerdo a lo que establece la legislación.

El Secretario de Gobernación negó que las giras que ha realizado por el país para promover reformas a las Fuerzas Armadas o en materia electoral tengan como finalidad su promoción personal.

“No, no, no, no, es parte de mi trabajo, lo que pasa es que no estaban acostumbrados a que el secretario de Gobernación mantenga interlocución directa con los ciudadanos”, dijo.

¿Pero estará en la boleta del 2024?

“Pues eso hay que preguntárselo a Adán Augusto más adelante”, respondió.

TE PUEDE INTERESAR: Giras son para exponer reformas, no por campaña: Adán Augusto

El titular de Gobernación aseguró también que hay condiciones de gobernabilidad en el país para que se lleven a cabo las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y el gobierno federal será respetuoso de los procesos.

“Lo que nosotros hacemos en el caso de las estatales y las federales es coadyuvar, es reforzar la seguridad”, aseguró.

Además, explicó que actualmente visita los estados del país para hablar sobre lo que contempla el Plan B de la Reforma Electoral del país.

“Y siempre tratamos de mantener vínculos, y la comunicación con los gobernadores, con todos, pero los problemas de Nuevo León son diferentes, que Campeche”, aseveró.

Con información de medios