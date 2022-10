El senador Ricardo Monreal Ávila lanzó una advertencia para los candidatos a la Presidencia de México, dirigida a las llamadas “corcholatas” de Morena, sentenciando que dejen de hacer “campaña anticipada”, pues es un delito y podría afectar su registro.

Asimismo, reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría sancionarlos, aun cuando la campaña corra por sus propios recursos.

Según Monreal, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el títular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard “deben tener mucho cuidado”, pues, en cualquier momento, el INE podría sorprenderlos, buscando fiscalizar los recursos empleados en sus “campañas”.

“Aunque sean recursos privados es un delito, y puede poner en riesgo el registro de quien lo esté haciendo, y seguramente los partidos políticos de oposición están registrando todas las lonas, todas las bardas, todos los espectaculares”, señaló Ávila, previo al cuarto informe de actividades del senador Casimiro Méndez.

“Y deben de tener cuidado los compañeros, de verdad, porque en su momento les van a ejercer este recurso, que ahora ya están planteando en el INE”, subrayó.

Mientras, recalcó que “le preocupa” el uso de recursos públicos para llevar a cabo dichas campañas.

“Ahora que veía aquí lleno de bardas, de espectaculares, de lonas, ¿quién paga eso? ¿No es campaña personalizada? ¿No es campaña adelantada?”, cuestionó.

“CORCHOLATAS” SE ENFRENTARÁN EN DEBATE

Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard, puntualizó que el próximo año, Morena organizaría una serie de debates, donde los aspirantes a la Presidencia de México presentarían sus propuestas.

El evento podría ocurrir a mediados del 2023.

“Yo me imagino que el año entrante, después de mediados del año, organizará Morena debates para que cada quien presente lo que quiere hacer, conforme a lo que se espera, y ahí ya podremos decir qué pensamos sobre temas específicos, en dónde puede haber diferencias de criterio y puntos de vista”, apuntó en entrevista con The New Yorker.

Por otro lado, al igual que el líder nacional de la bancada guinda, Mario Delgado, el secretario de Relaciones Exteriores pidió evitar fracturas dentro de Morena, pues se deben establecer “reglas equitativas y respetuosas y hacerlas valer”, refiriéndose a la disputa entre Ricardo Monreal y Layda Sansores, tras la filtración de supuestos mensajes entre el senador y Alejandro “Alito” Moreno, líder priísta.

