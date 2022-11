CDMX.- Los ahorros que se buscan con la reforma electoral podrían poner en riesgo tareas sustantivas y operativas, como la actualización del padrón electoral, la emisión de la credencial para votar, la fiscalización de partidos políticos, el monitoreo de campañas en medios y la capacitación de funcionarios, alertaron exconsejeros electorales y senadores.

Expresaron que es pronto para proyectar cifras de ahorro, pero indicaron que con la bandera de la austeridad se han destruido instituciones y programas que funcionaban bien.

Publicidad

Jacqueline Peschard, exconsejera ciudadana del extinto Instituto Federal Electoral, dijo que sería grave un recorte para mermar la operación y capacidades del INE, no sólo para organizar elecciones, sino actualizar el padrón electoral, emitir la credencial para votar, fiscalizar a los partidos, monitorear campañas, capacitar a funcionarios en todo el país, entre otros temas.

Consideró que la reforma busca destruir una institución y un sistema que le ha costado a los mexicanos más de 30 años de trabajo, porque hay “ciertos resentimientos por parte del Presidente contra el INE, que ni siquiera es el INE de ahora, es aquel que, según él, le negó el triunfo electoral en 2006”.

Benito Nacif, exconsejero del INE, dijo que las propuestas de recortes al instituto “son poco realistas” y que tratar de vender la reforma como un método de gastar menos en el sistema electoral no es la forma de hacerlo.

Publicidad

Indicó que actualmente el presupuesto del INE, sin considerar las prerrogativas a los partidos, es de alrededor de 14 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones son el gasto permanente de la credencial para votar, que no sólo es con fines electorales. Decir que la actualización y emisión de las credenciales las haría otra instancia, no significa que se va ahorrar, sino que los recursos se ejercerán desde una dependencia del Ejecutivo, explicó: “Por eso me preocupan estas propuestas populistas que te prometen que todo te va a salir más barato con esta reforma electoral”.

Germán Martínez, senador del grupo plural dijo que en el fondo los supuestos ahorros buscan “debilitar al árbitro electoral con discursos, con falsedades, con inventar métodos antidemocráticos. Veo toda una operación para dar un golpe de Estado, desde el gobierno, a la democracia”.