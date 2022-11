OAXACA, OAX.- Acompañado de mariachis y entre gritos de “¡presidente!” y “¡sí se pudo!”, este viernes el gobernador saliente de Oaxaca, Alejandro Murat (PRI), brindó un mensaje con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, en el cual aseguró que su administración cumplió con las metas que se habían trazado tanto a corto, mediano y largo plazo.

Desde las instalaciones del nuevo Centro Cultural Álvaro Carrillo, Murat detalló los logros de su administración, mismos que englobó en cinco ejes prioritarios: gobernabilidad, crecimiento económico, desarrollo social, infraestructura y seguridad.

“Si no hay gobernabilidad y seguridad no puede haber desarrollo, reducción de la pobreza o calidad de vida y, por supuesto, no puede haber paz. El primer reto que teníamos en Oaxaca era reconciliarnos, porque el estado estaba enfrentado, no escuchaba, estaba polarizado”, afirmó.

Sobre gobernabilidad, Murat destacó el diálogo con el magisterio, que permitió lograr mejoras en las condiciones laborales de sus agremiados y en la infraestructura educativa. En seguridad, el gobernador saliente señaló que por cinco años Oaxaca se ha mantenido entre las 19 entidades con menor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, y destacó que el estado ha logrado certificar a 4 mil 968 policías.

Uno de los logros destacados por Murat en su mensaje fue el de la reducción de la pobreza, pues aseguró que Oaxaca está entre los tres estados que más la han disminuido.

Al término de su mensaje, Murat Hinojosa agradeció a los funcionarios de su gabinete que lo acompañaron estos seis años, así como a los integrantes de su partido.