Quién es ‘Andy’, Andrés Manuel López Beltrán, el empresario e hijo de AMLO que llega a Morena

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo, y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno, y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes” , explicó el pasado 9 de diciembre .

Semanas antes de que concluya el gobierno del presidente López Obrador, el nombre de ‘Andy’ fue destapado para llegar un cargo en Morena. Primero se mencionó que buscaría el segundo cargo más relevante en la estructura, la secretaría general, sin embargo, el propio presidente lo descartó, y de pasó aclaró que su hijo busca ser electo y no impuesto.

“No creo que para eso (Secretaría o Presidencia), pero sí va a participar, eso me lo planteó. Y quiere apostar a ser electo, o sea, no impuesto. Y yo no tengo nada que ver con eso, porque, además, yo ya me retiro, sí quiero cumplirles el compromiso de que ya una vez que yo me jubile pues son libres”, dijo el presidente.

López Beltrán ha ido sumando apoyos para ocupar un cargo en la Secretaría de Organización. Consejeros, legisladores e incluso integrantes de la dirigencia nacional, como Citlalli Hernández, sostienen que tiene derecho porque conocen el movimiento y ya han colaborado antes sin ser protagonismos.

“Tiene derecho, o sea, ser el hijo del presidente pues sin duda significa tener mucho peso para bien y para mal en términos de que a veces pareciera que por ser familiar, por ser hijo, se pierde el derecho a participar... quienes formamos parte de este movimiento sabemos que sus hijos siempre han apoyado sin protagonismo, siempre han formado parte de la construcción como un militante más, como un compañero más y yo creo que ‘Andy’ tiene muchísimas capacidades políticas, que conoce muy bien el movimiento, es un gran operador político y organizador”, dijo Hernández hace unos días.

La política que en su momento le quitó la posibilidad de ir al circo con su padre en Tabasco, será el ámbito en el que ‘Andy’ se desarrolle durante los próximos años, y en una de esas, su camino hacia la Presidencia, pues al ser portador del nombre y apellido (Andrés Manuel López), hay quienes ya lo candidatean para 2030.

Su padre ha sido claro, lo que él hizo durante su gobierno, no le pertenece a sus hijos, ni son herederos de ese legado; cada uno deberá hacer camino propio.

“Todo el legado que pueda quedar, de lo mucho o de lo poco que hicimos, es de la gente. Los dirigentes no somos lo más importante en un proceso de transformación, es el pueblo, el motor del cambio es el pueblo. Entonces, no hay derecho a que nadie quiera apropiarse de lo que es de todos, no me pertenece lo que yo contribuí para la transformación, y no le pertenece a mis hijos ni a nadie, cada quien tienen que forjarse su propio destino”, dijo en su mañanera del 9 de septiembre.

Con información de Expansión