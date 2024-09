¡Rompe el silencio Adrián Marcelo! ‘Nos vemos pronto en las calles’, advierte tras cancelaciones de shows

Durante semanas los fanáticos y no fans de Adrián Marcelo han esperado que el conductor regio salga a declarar algo, saque algún nuevo video o muestre su postura, sin sarcasmos, sobre la ola de cancelación a su imagen y trabajo que lidera en redes sociales. Y no fue hasta que dio algunas palabras desde su cuenta de Twitter, en donde aseguró que no se retirará pese a las presiones sociales.

“Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario”, escribió Adrián en su cuenta de Twitter por primera vez en semanas de no compartir sus pensamientos.

Y es que apenas este viernes el exlíder del Team Tierra, recibió el tercer descalabro cuando le fue cancelado otro show de la gira que ya tenía pactada, esto en Mérida en donde presentaría junto a su incondicional Ivan Fematt ‘ La Mole’.