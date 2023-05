Afirma NYT que Encinas fue espiado con Pegasus por investigar presuntos abusos de fuerzas armadas

El periódico New York Times, ha publicado que el celular de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue espiado con el programa Pegasus cuando investigaba presuntos abusos de las fuerzas armadas.

Señalaron que la información fue expuesta por cuatro personas que hablaron con el funcionario sobre el ataque y que un análisis forense independiente confirmó el hackeo.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que magistrado incluyó a la nana de su hija en nómina como funcionaria del Poder Judicial

Por lo que se trata del primer caso de presunto espionaje a un miembro del Gobierno federal y de una persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros casos reportados anteriormente involucran a defensores de derechos humanos y periodistas.

Aunque no hay pruebas sobre qué instancia del gobierno habría ejecutado el hackeo, el Ejército es la única entidad con acceso a este software israelí, de acuerdo con personas con conocimiento de los contratos, señaló el NYT.

El celular de Encinas habría sido infectado en varias ocasiones, incluso el año pasado mientras lideraba la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa.

El reportaje recuerda que Pegasus puede infectar un tel, sin dar señales de la invasión y extraer todos sus contenidos, desde correos electrónicos hasta citas en el calendario.

The New York Times expresó que las personas que hablaron con Encinas sobre los hackeos dijeron que él se enteró de esas infecciones tras ser confirmadas por Citizen Lab, grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto: “Este grupo realizó un análisis forense de su teléfono que no se ha dado a conocer”.

Además, dicho grupo halló pruebas de que los celulares de otros dos funcionarios que laboran con Encinas también habían sido infiltrados. De acuerdo con el medio, Encinas, Citizen Lab y la Secretaría de la Defensa Nacional no respondieron a la solicitud de comentarios sobre el tema.

Este año también se ha informado sobre presunto espionaje a activistas, pero el presidente López Obrador negó que su Gobierno realice acciones de este tipo y manifestó que más bien se hacen acciones de inteligencia.