“Quien tiene la responsabilidad última por las muertes en las minas de carbón es CFE, ya no nos cabe la menor duda. Y no pueden decir que ellos no compraban ese carbón, todo el carbón que se extrae de la región en cuevas, minitas y pozos es para CFE. Las muertes en las minas de carbón son decisiones de Estado . Eso habla del desprecio, del brutal desprecio por los mineros del carbón”.

“El caso es que las minas grandes se acabaron. Ahorita solo quedan pozos y cuevas. Fue la misma CFE quien les dijo a los empresarios que tenían cuevas y minitas que los metieran como si fueran tajos. Imagínate... No solo ya no hay minas más grandes sino están peor las minas. No nos queda más que estar de rodillas”.

“Lo que yo veo, a largo de estos 18 años, es que quien pone las pautas, de lo que se puede y no se puede hacer en la región, es la misma Comisión Federal de Electricidad. Ahorita ya no queda ninguna mina ni siquiera mediana. La mina Santa Bárbara, que era la única mediana que había y que era más chica que la de Pasta de Conchos, pero de ese estilo, ya cerró. Además, desde 2019, las minas de AHMSA dejaron de operar, la Mina 8, Conchas, y dejó de operar Micare, porque les quitaron el contrato, por la razón que haya sido.

Según el Vl Informe Siglo XXI: El martirio en las minas del carbón , realizado por la OFPC, en el momento del desastre este pozo, que era propiedad de la familia del ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, no contaba con ingeniero responsable ni equipo de emergencia ni mapas, tampoco permisos para operar ni cuadrilla de rescate.

No obstante, de acuerdo con el Informe Especial Sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre de 2011, la Secretaría de Economía carecía de una unidad administrativa de verificación, es decir, no contaba con servidores públicos encargados de realizar visitas de inspección en el territorio nacional; además de que los funcionarios que extraordinariamente las efectuaban no tenían capacitación ni competencia para revisar condiciones de seguridad.

A la par el V Informe Pasta de Conchos, Dime desde allá abajo publicado en 2011 por la OFPC, revela cómo a ninguna autoridad le interesa que la mayoría de los pozos en la región no cumplan con las normas de seguridad e higiene; que no tengan salida de emergencia; que no hayan constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; que los trabajadores no reciban capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etc., y tengan que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; que en lugar de colocar cuatro ademes (soportes), se pongan dos y no se emparrillan los techos de los túneles; ni que el empleo que generan los pocitos sea inseguro, subregistrado y altamente peligroso.

“De todos los incidentes que hubo en la Carbonífera, el único evento, el único, en donde no hicieron rescate de restos fue ese de Pasta de Conchos. Aquí el señor Larrea va a tener que rendir cuentas muy fuertes y ojalá que fuera a la cárcel ese señor. Me indigna la actitud criminal del señor Larrea y su grupo. Es una actitud criminal la que tomaron”, dice Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo y quien por años acompañó la causa de los familiares de los mineros fallecidos en ese siniestro.

“Aquí el factor preponderante es el carbón y el actor de extracción de ese carbón, que es la Comisión Federal de Electricidad porque lo necesita para sus carboeléctricas. Y entonces se permite que nuevos empresarios lo saquen como sea y violen derechos humanos y al final no pasa nada, porque las demás autoridades no están”, reprocha Auerbach.

SIN CONDENAS NI REPARACIONES

Martha Perla Iglesias López, hija del minero Guillermo Iglesias Ramos, uno de los 65 trabajadores caídos en Pasta de Conchos, insiste en que en éste, como en otros tantos eventos trágicos, no ha habido condena para nadie.

“Desde un principio se sabía que la mina estaba en condiciones inadecuadas para el trabajo, no había ventilación, había mucho gas y, sin embargo, seguía trabajando. Ahí tuvo mucho que ver la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía.

“Ahora, yo pensé que si no se podía dar el rescate de los huesitos, pues no, pero sí saber qué pasó allá abajo. Yo les pedí que quiero saber de qué murió mi padre porque en el IMSS nos dieron una acta de defunción con otra cosa y ahorita la investigación está resultando otra, pero yo quiero saber cómo murió mi papá y quiero sabe si él estaba vivo o falleció en la explosión, quiero saber todo lo de mi papá, estoy hablando por mí. Me imagino que las demás familias también”.

Al respecto el Artículo 26 de la Ley General de Víctimas estipula que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

“No es de ahorita, es de muchos años. Nadie es responsable de la muerte de los mineros. Nadie, nadie. A mí me sorprendía el caso de El Pinabete cuando decían que ya tenían a alguien por ahí detenido, Christian Solís, que era quien los contrataba y que se le estaba procesando por el delito de extracción ilícita de carbón, no por la muerte de los mineros.

“Cómo es posible que nadie sea responsable de eso. Debería de haber una reforma a la Ley Minera para que hubiera una acción penal sobre ellos, para que la piensen más a la hora de meter a trabajar a los mineros en condiciones donde realmente van arriesgando completamente la vida”, critica Elvira Martínez.

Y dice que el inspeccionar o clausurar este tipo de áreas de trabajo no representa, en ningún momento, una medida de no repetición suficiente.

Ejemplo de ello es lo que sucedió en Pasta de Conchos donde, según el Informe Especial Sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila, emitido por la CNDH en noviembre de 2011, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que el 7 de febrero de 2006 se había realizado una visita de verificación de seguridad e higiene a dicho yacimiento, sin encontrar irregularidad alguna.

Doce días después sobrevino la tragedia.

“La Secretaría del Trabajo cree que venir y clausurar y poner un sello es una gran medida. Ellos vienen de fuera y se van y al final no hay nadie checando que ese centro de trabajo no se vuelva a abrir. No hay ni quién vigile ni restrinja el acceso, que se siga extrayendo carbón. La verdad se me hace algo muy terrible que no se cumpla con las medidas de no repetición”.

Carlos Gerardo Rodríguez Rivera, ex jesuita, fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, (CEREAL), defensor de trabajadores, asesor sindical, defensor de derechos humanos laborales, opina que lo que ocurre es que, tratándose de violaciones a los derechos humanos, el Estado no ha garantizado la no repetición y mientras no garantice la no repetición va a seguir habiendo siniestros y familias sacrificadas.

Señala también que el reglamento de la ley que concierne a la minería, debería de ser mucho más estricto y dar más garantías a los mineros de poderse salir del área de trabajo, cuando experimenten algún tipo de peligro o riesgo.

De igual manera subraya que las normas Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, llamada de Seguridad para minas subterráneas de carbón; y la Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012, denominada Minas subterráneas y minas a cielo abierto- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tampoco se han modificado para hacer más seguros los trabajos mineros.

Asimismo, apunta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sigue manteniendo esquemas de inspección que no garantizan la vida de los mineros.

“La negligencia de los inspectores, en su momento, es la que permitió el siniestro”.

Tampoco el Senado de la República ha ratificado los convenios con la Organización Internacional del Trabajo que competen a la minería y entre los que se distinguen, por su importancia, el 176 sobre la seguridad y salud de las minas, cuyo Artículo 7 habla de la obligación de asegurar que la mina se diseñe, se construya y se dote de equipos que garanticen una explotación segura, como dos vías de salida, un sistema de ventilación, entre otras.

Así como el convenio 81 que, en su Artículo 1, dice que todo miembro de la OIT deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales.

Y el convenio 155, que establece la exigencia a los empleadores de que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los agentes y las sustancias químicos, físicos y biológicos que estén bajo su control, no entrañan riesgos para la salud (...).