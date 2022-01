Agreden a activista trans en un motel de Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO.– La activista trans Natalia Lane fue acuchillada en un hotel de la Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. En el transcurso de la noche de ayer, 15 de enero, fue atacada con arma blanca en la nuca y rostro. El ataque corresponde al patrón de violencia de género en contra de las mujeres trans que concluye, con mucha frecuencia, en transfeminicidio.

“Me acaban de agredir en un hotel en Portales. Me acuchillaron en la nuca. Me estoy sintiendo muy mal. Les pido por favor, a la Fiscalía de Delitos de Feminicidio, que me ayuden. El hotel se llama Viana, es en el Metro Portales, del lado de Taxqueña. Por favor, me está doliendo mucho la cabeza y siento que me voy a desmayar”, dijo Lane en un video en vivo en su cuenta de Facebook.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) integra una investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones, luego de que la comunicóloga, transfeminista y trabajadora sexual fue agredida con arma punzocortante, al igual que otras dos personas, al interior de un hotel de la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez.

