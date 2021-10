Alerta OPS a México sobre pandemia hasta 2022; vacunación de 80 millones es insuficiente

Pese a la meta del gobierno federal de vacunar a finales de octubre a todos los adultos de 18 años con al menos una dosis anticovid, ello no significa que se logró una “inmunidad de rebaño”, y menos aún que “la pandemia está o estará domada a nivel local, estatal o de país”, dado que seguirá al menos hasta 2022, remarcó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El organismo continental señaló que inmunizar a 80 millones de habitantes no es suficiente para creer que la enfermedad está superada.

“De ninguna manera la pandemia está o estará domada a nivel local, estatal o de país mientras el SARSCoV-2 y sus variantes de preocupación estarán circulando en el país, en la región de las Américas o a nivel global”, subrayó la OPS.

Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para covid del organismo, enfatizó que “casi todos los países de la región, incluyendo México, están reportando una transmisión comunitaria y esperamos brotes y situaciones de transmisión alta en muchas áreas del continente hasta entrando en el 2022 o luego”. Reiteró que las autoridades de la llamada “Cuarta Transformación” no deben pensar que la infección bajará su intensidad, toda vez que aún se registran altas tasas de contagio, por lo que subrayó que la nación no está dentro de los países a salvo del virus pandémico.

No obstante, expresó que “si bien, las coberturas vacunales salvan vidas, no debemos de hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones, que sí o no hemos logrado un efecto de rebaño”.

Aldighieri apuntó que todavía cuando la transmisión comunitaria disminuya en cualquier país, aún puede haber brotes en situaciones específicas, por ejemplo, eventos y ambientes con hacinamiento que resultan altamente contagiosos.