Alfredo Adame arremete contra Yrma Lydya y defiende a Jesús Hernández... ‘¿Qué hace una mujer de 21 con uno hombre de 79?, seguramente lo estaba usando’ (video)

“Siempre conmigo fue muy buen amigo, siempre me dio muy buenos consejos (...) Es un hombre muy poderoso, es un hombre con una economía envidiable, sí es un hombre que tiene mucho dinero pero yo nunca vi nada, yo no conocí a Yrma Lydya” , dijo en entrevista el ex conductor de HOY.

Adame indicó que tenía cosas en común con Jesús Hernández, pues en alguna ocasión éste le habría contado que tuvo malas experiencias con las mujeres ya que lo usaban o le robaban dinero, motivo por el que el también actor sostuvo que la cantante pudo haberlo “usado”.

“¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79?, amor no es. Seguramente lo estaba usando y si sucedió lo que creemos todos que sucedió, yo creo que esto fue lo que detonó o cegó a Jesús en este sentido. No estoy justificándolo ni nada, pero yo creo que esto pudo ser el detonador, pudo ser el dedo que jaló el gatillo”, añadió Adame.

Indicó que la cantante pudo haberlo estado extorsionando ya que en ese momento ya no vivían juntos: “Yo cuando fui el año pasado a su casa no recuerdo haberla visto. Él me la hubiera presentado. Pues si tú tienes una novia bonita y tienes 79 años y llevas a gente a tu casa pues lo primero que haces es presentar a la esposa para presumirla y lucirla. Yo la verdad no la conocí”.

“A mí me extraña tanto que haya hecho esto, que cite a su esposa para matarla en un restaurante. Digo, si lo quieres hacer pues la mat*** en tu casa”, dijo Adame sobre el asesinato de Yrma Lydya.

Adame ventiló también la relación de Yrma Lydya con Carlos Quiñones, dueño de una estación de radio, Radio 13, de quien dijo, la cantante abusó de su confianza pues le robó todas sus cosas, trajes, relojes y demás.

‘Lo que si se es que Quiñones terminó muy mal con ella porque ella lo había robado, decía que le había robado Rolex, y pues cuando escucho esto me viene a la memoria cuando Jesús me dice a mi, siento mucha simpatía contigo porque a mi me ha pasado lo mismo que a ti, con las mujeres, me han robado’, expresó el actor.