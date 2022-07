‘Alito’ Moreno ahora insulta a sus compañeros priistas frente al panista Marko Cortés

En el nuevo audio se le escucha decir a “Alito” a su interlocutor: “La ventaja que tengo para impulsar, yo primero Dios, si me da vida, seguiré al frente del PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pende... que andan allá afuera con su ‘si no hay resultados...’, no, se van a la ver... yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí y me vale madre lo que digan. Al final del día me toca la que viene, me toca construir la que viene. Viene la sucesión de Tamaulipas también”.

Luego le pide anotar su celular, aclarando que él responde “cualquier tema de Tamaulipas, yo contesto las 24 horas”.

Finalmente, se despide de alguien de nombre “Marko”, cuya voz, sería la del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

MATERIAL QUE TIENE ‘ALITO’ ES ‘PREOCUPANTE’

En su programa de este martes, Layda Sansores dijo que el material que está en manos de Alito sobre diputadas del PRI, es “muy preocupante”, pero que no es que ella lo tenga en su poder, sino que “saben” de ese contenido en manos del dirigente priista.

‘ALITO’ INTERPONE DENUNCIA CONTRA LAYDA SANSORES

Este día, Alejandro Moreno interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), contra Layda Sansores, y acudió en compañía de algunas diputadas del PRI.

En el lugar, Moreno declaró que acusaron a la morenista de calumnia y violencia de género y contra la dignidad de la mujer. Lo anterior luego de que la gobernadora de Campeche diera a conocer que Alito Moreno tiene fotos íntimas de diputadas.