AMLO acusa a Fox de dar concesión a mina colapsada en Sabinas, Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el sexenio de Vicente Fox se entregó la concesión de la mina en Sabinas, Coahuila donde están atrapados 10 trabajadores tras un colapso por filtración de agua.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que durante su gestión no se ha otorgado ninguna concesión minera.

“La concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053. Está todo documentado. Nosotros no hemos dado una sola concesión”, dijo.

AMLO explicó que el fin de semana acudió a Sabinas a las labores de rescate para conocer los trabajos que se llevan a cabo y pedir acelerar el operativo.

Sobre la acusación que le hizo una mujer durante su visita por solo viajar para tomarse una foto con su dolor, López Obrador respondió que no lo toma personal y consideró que los servidores públicos están expuestos a la humillación.

Por otra parte, subrayó que la prioridad es el rescate, después fincar responsabilidades y en tercer lugar proteger a los familiares de los mineros atrapados.

“Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas (a las familias). Una señora me dijo algo, yo no me lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede, y además se debe, pensar siempre en pagar una cuota de humillación”, sostuvo.

“Estamos trabajando. La gente que está allá en el terreno son gente heroica, muy comprometidos, los oficiales del ejército, soldados, Guardia Nacional, profesionales también, funcionarios del gobierno civil, de Coahuila, muchos voluntarios mineros, expertos en el manejo de minas. Se está haciendo todo para el rescate, de eso se trató ayer, de ir a ver cómo va el trabajo”.