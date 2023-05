AMLO afirma que un juez ordenó liberar a ‘El Güero’ Palma en tres horas

El mandatario federal explicó que con o que se ha venido creando, de que el Poder Judicial es independiente y autónomo, “y están empoderados, y tienen el respaldo de Claudio X. González, de los jurisconsultos salinistas (...), no creen en el pueblo, están totalmente divorciados del pueblo, qué bueno, aunque no les guste, que se les deje a la gente que elija, ¿Qué? No van a poder encontrarse 100 candidatos para ministros, mujeres y hombres, con nivel de doctorado, honestos, íntegros, verdaderos jueces, incorruptibles, ¿Qué no hay 100?”, cuestionó.

Recordó cuando se elegían los ministros en la época del presidente Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, habían requisitos que se tenían que cumplir. “Se cumple con todos esos requisitos, pero se busca lo mejor, y que haya debates, y que la gente sepa quiénes son, sus antecedentes, como lo menciona don Daniel Cosío Villegas, no es lo mismo alguien electo por el pueblo que alguien impuesto por una élite, por la minoría, estamos hablando de la impartición de justicia”, dijo el presidente.

Fue el pasado miércoles, a las 15:00 horas, que fue decretada la liberación de El Güero Palma, sin embargo, El Altiplano fue notificado a las 22:15 horas.