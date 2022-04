AMLO anuncia fin de etapa de atención prioritaria a pandemia de COVID

Ciudad de México. México está en condiciones de dar por terminada la etapa de atención prioritaria a la pandemia de covid-19, debido a que cumple con cuatro criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ello: alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, pocas defunciones relacionadas con la enfermedad y un bajo número de casos.

Lo anterior se dio a conocer esta mañana durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional; donde también se dio a conocer que a partir del jueves se abrirá el registro para vacunar a todos los niños mayores de 12 años de edad.

“Hoy termina una etapa que tiene que ver con la atención prioritaria a la pandemia que padecimos y nos dejó mucha tristeza. Y vamos a inaugurar otra etapa”, aseveró el mandatario.

Detalló que tras poco más de dos años de pandemia a escala mundial, el país hoy tiene mejores condiciones debido a que la propagación del virus está cediendo. Por ello, anunció que si bien las autoridades e instituciones de salud seguirán atendiendo todo lo relacionado con el Covid-19, la atención principal en materia de salud se enfocará a la creación del nuevo sistema de atención en la materia, “con el propósito de garantizar al pueblo de México el derecho a la salud”.

El objetivo, dijo, es garantizar la atención en salud a todos aquellos mexicanos que no cuentan con seguridad social.

“Esto incluye en que estén en buen estado las unidades médicas, centros de salud, los hospitales; que tengan los equipos necesarios, todos los médicos, los especialistas; que haya atención fines de semana, por la noche, atención permanente; que los análisis clínicos, los medicamentos se entreguen de manera gratuita; que se garantice la gratuidad en la atención médica, no sólo lo que tiene que ver con los medicamentos básicos, el llamado cuadro básico, sino todos los medicamentos, estudios y todo lo que tiene que ver con la salud de manera gratuita”.

El presidente indicó que se ha comenzando ya a operar la estrategia en Nayarit y se trabaja en 15 estados más para, a partir de este año, se tenga una atención de calidad en materia de salud.

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un balance de los impactos de la pandemia en el país.

Con base en datos oficiales a escala mundial, desmintió que México sea el cuarto país con más muertes a causa del Covid-19. “Fue una mentira construida, los datos accesibles están aquí para mostrarlo”.

López-Gatell dijo que el uso de cubreboca –que siempre se recomendó como medida para evitar transmitir el virus y no como instrumento para no contagiarse— ya no es necesario en espacios públicos, y sólo puede utilizarse en lugares cerrados.

Agregó que debido a que desde hace cuatro sesiones consecutivas de 15 días el semáforo epidemiológico se mantiene en verde, a partir del 1 de mayo las autoridades de salud ya no emitirán la alerta de riesgo por primera ocasión desde que se decretó la pandemia, en marzo de 2020.

En las pantallas instaladas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario que encabezó la estrategia contra la pandemia en el país, proyectó un cuadro con cifras en las que se ubica a México como el país 28 de 30 en lo correspondiente a la mortalidad por cada millón de habitantes.

Por encima de México, dijo, están naciones como Perú y Brasil. Chile, en el lugar 16 y Estados Unidos, en el 17 por sus niveles de mortalidad relacionada a la enfermedad. Por debajo de nuestro país sólo estuvieron Rusia y Ucrania, en los sitios 29 y 30.

Subrayó que el mundo está por entrar en la etapa endémica de la enfermedad, pues el virus no desaparecerá, pero gracias a diferentes factores, como la vacunación, su propagación será menor y la enfermedad permanecerá y se comportará seguramente como la influenza, estacional con mayor número de contagios en otoño e invierno y menos en primavera y verano.

La OMS, afirmó, ha establecido cuatro criterios que permiten apuntar que las naciones están en el fin del estado epidémico del Covid-19: alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, pocos fallecidos y bajo número de casos.

México cumple con esos criterios: la ocupación hospitalaria es menor a 2 por ciento, la cobertura de vacunación es de 90 por ciento entre la población adulta y de 87 entre todas las personas elegibles para recibirla; en promedio hay cuatro decesos al día y menos de 300 casos diarios.

“Con base en esto podemos afirmar que en México estamos cerrando el ciclo epidémico y transitando al endémico”.

