Semáforo COVID dice adiós, Secretaría de Salud alista nuevos lineamientos

La Secretaría de Salud alista el nuevo lineamiento de seguridad sanitaria en campos de trabajo, en el que contempla eliminar el carácter restrictivo del uso de cubrebocas en espacios cerrados y públicos, los tapetes sanitizantes, así como el semáforo epidemiológico COVID-19, el cual dejará de presentarse desde esta semana.

“No vamos a declarar el fin del uso del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es que en este momento ya no es imprescindible el uso de cubrebocas”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia, explicó que el lineamiento de seguridad sanitaria en los campos de trabajo, que se emitió cuando se entró a la fase de la nueva normalidad, el cual contempla una serie de indicaciones, se va a modificar y saldrá una nueva versión en la que se quitará el carácter restrictivo y obligatorio y será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante los próximos días.

El funcionario expuso que el uso del cubrebocas es para reducir el riesgo de transmisión, siempre y cuando una gran cantidad de personas lo utilice.

“La necesidad extrema de utilizarlo ya no es tan notoria”, comentó al señalar que quienes en su momento lo establecieron como medida obligatorio, en este momento están saliendo a decir que se retira su obligatoriedad, pero a nivel nacional solo fue recomendación, no como medida obligatoria.

“Nuestras intervenciones no están dirigidas para obligar a las personas, no queríamos utilizar actos de autoritarismo, las medidas técnicamente fueron diseñadas para obligar a a las administraciones de espacios públicos y espacios cerrados, el cierre temporal de empresas, no a las personas, las personas son sujetos de la solución”, afirmó.

Asimismo informó que a partir del próximo 1 de mayo, que termina el periodo del actual semáforo de riesgo COVID, ya no se presentará.

“El propio semáforo de riesgo COVID que nos sirvió de riesgo, ya lleva cuatro sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde. La proyección es que se mantenga en verde, quizá en invierno haya un repunte, pero hemos decidido el semáforo de riesgo ya no se emitirá”, afirmó.

