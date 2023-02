TE PUEDE INTERESAR: Avanza reforma que eleva multas por injurias a AMLO; presidente la vetará

“No creo que vayan a la manifestación los que están viviendo allá; Salinas y los expresidentes, pero en una de esas, porque hay muchos conservadores allá, pero es politiquería, básicamente”, dijo.

Aunque no mencionó directamente a Enrique Peña Nieto se sabe que el exmandatario reside en España, lugar en el que se estableció después de su sexenio (2012-2018).

“Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente”, dijo en una entrevista al diario EL PAÍS en noviembre de 2022.