AMLO defiende a María Elena Álvarez-Buylla frente al Conacyt, ‘es de primera’

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el trabajo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a su directora, María Elena Álvarez-Buylla, tras las denuncias de catedráticos y de reducción del presupuesto.

La verdad es que el Conacyt está trabajando muy bien, la directora es de primera, en todo sentido, es científica, es Premio Nacional de Ciencia, eso no sucedía, mandaban políticos al Conacyt, creo que ahora son diputados y senadores, ahora es distinto”, argumentó.

“Pero no solo es científica (Álvarez-Buylla), es una mujer honesta, con principios, ideales, en todo el Gobierno había mafias, eso pasaba con la intelectualidad, también en el caso de becarios de gente de la academia, encargados de proyectos científicos”, expuso.

A través de redes sociales, beneficiarios del programa Cátedras del Conacyt comenzaron a buscar trabajo debido a los nuevos Lineamientos y el nuevo Estatuto del Personal Académico (EPA) en el que se condiciona la permanencia en dicho programa a demostrar que mantienen un empleo.

Los investigadores acudieron a redes sociales para solicitar “trabajo real” en mensajes en los que incluyeron sus nombres, especialidades y la leyenda “tengo que buscar trabajo para conservar mi trabajo”.

López Obrador firmó que muchos investigadores no realizaban su trabajo y que con solo pertenecer a grupos de intelectuales era suficiente para mantener su estatus académico.

Muchas veces no investigaban nada, pero tenían influencias, si pertenecían a un grupo era suficiente para mantener buenos niveles académicos, buenas calificaciones, premios, recompensas y buenos ingresos, eso ya no es igual y les produce nostalgia, añoranza y andan molestos, inconformes”, reiteró.

El mandatario mexicano dejo en claro que la reducción el presupuesto en el Conacyt no va a afectar a las becas de investigadores.

No es cierto (no se reduce presupuesto), pero no va afectar porque antes la mayor parte del presupuesto se lo robaban, podríamos hablar de que el presupuesto era 200, 300 por ciento más pero no le llegaba a los investigadores, no hemos dejado de apoyar a los investigadores, se han incrementado las becas, no se ha despedido a nadie, lo que ya no hay es el derroche y al corrupción que existía”, expresó.