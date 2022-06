AMLO insiste en que Iberdrola debe pagar multa, ’está fundada’

Ciudad de México. La multa impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a finales de mayo contra Iberdrola por 9 mil 145 millones de pesos por venta en sociedades de autoabasto, está “fundada” y la tendrán que pagar, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recomendó, además, a los asociados de esta empresa en México “no patear el bote” y apostarle a que su gobierno concluya, ya que tras la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que definió el autoabasto como fraude legal, recalcó que no concluirá su gestión como “encubridor”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario expuso que ante el fallo de la Corte en esta materia, “en el caso de Iberdrola, y de algunos asociados a Iberdrola en México, no quieren (dejar de recurrir a este modelo), piensan que van a ir pateando el bote y que se va a terminar el gobierno, y que entonces van a regresar por sus fueros. Está mal esa apuesta, yo les aconsejo que no lo hagan, porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor. Imagínense si la Suprema Corte establece que el autoabasto es fraude legal y yo termino y se queda la práctica del autoabasto”.

Ponderó que lo mejor sería llegar a un arreglo con los socios de esta empresa que recurrieron al modelo de autoabasto, ya que, además, “no les perjudica” al no haber expropiaciones ni incrementos en las tarifas, pero lamentó que se trate de “una cuestión de prepotencia, de orgullo”.

Cuestionado este jueves sobre la multa impuesta por la CRE a Iberdrola por vender energía a otras empresas amparada en un permiso que le permitía generar sólo para autoabastecimiento, el jefe del Ejecutivo insistió que la sanción “está fundada, y tienen que pagar la multa, también pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial pero de que está fundada la sanción no tengo duda, porque estaban, y siguen estando en algunos casos, violando la ley con el autoabasto, y la Suprema Corte ya definió, y es como jurisprudencia por el número de votos, que el famoso autoabasto es fraude legal”.

