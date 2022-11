El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana durante la conferencia mañanera que no haya acarreados en la manifestaciones del domingo 27 de noviembr e, ya que las personas marchan por su propia voluntad debido a su alta popularidad.

“La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de hombres y mujeres libres que respaldan este movimiento, no sé de dónde sacan que vamos a hacer un acto con acarreados.

Si tenemos de aprobación 70%, cuánto es 70% de aprobación en 90 millones de Mexicanos, 80 millones de ciudadanos, como 50 millones, claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos, si no tuviésemos 70% de aprobación, pues ya los hubiesen derrotado”, sostuvo el mandatario federal.

López Obrador comentó que existe satisfacción, dicha y felicidad por “estar viviendo estos tiempos interesantes, espectaculares, de la historia de México”.

“Hemos enfrentado cosas como la guerra en Ucrania, la pandemia. ¿Cómo está México ante otros países? Estamos mejor. No se ha caído en la frustración, está encendida la llama de la esperanza”, añadió.

López Obrador también volvió a sacar su pañuelo blanco, pero ya no con el mensaje de “se acabó la corrupción”, sino, recordando que “México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Ese es un gran logro. Todavía falta en algunos sectores, pero también no podemos estar pensando en el totalitarismo. Tiene que haber pluralidad”.