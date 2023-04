AMLO niega conocer a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, y critica a Reforma (video)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que no conoce a Guadalupe Taddei , quien la semana pasada fue electa como la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

““Entonces yo dije que no conocía a la señora Taddei, pero que si conocía a la familia Taddei, resulta que esta foto yo me la tomé hace algunos años y esta señora es la esposa de Taddei, no es la presidenta del INE. Este es el periodismo que están haciendo nuestros opositores”.

AMLO desmintió la foto publicada por diario Reforma en la que supuestamente AMLO estaba junto a Guadalupe Taddei y arremetió contra el medio.

“Porque como dije que ni un voto a un grupo, pues, es ni un voto a los corruptos. Entonces ya no queremos poner nada, no nos vayan a sancionar en el INE, aunque ya no están los de antes”, puntualizó.

La llegada de Guadalupe Taddei, con 28 años de experiencia en materia electoral y actual presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora, está marcada por la polémica porque el Comité Técnico de Evaluación (CTE) la señaló como un perfil poco idóneo por su cercanía con integrantes de Morena.

La nueva presidenta del INE es tía de Pablo Daniel Taddei, a quien López Obrador designó como director de la nueva empresa estatal LitioMx, y es prima de Jorge Luis Taddei, delegado de los programas de Bienestar del Gobierno del norteño estado de Sonora, de donde es originaria la nueva presidenta.

También es tía de Ivana Celeste Taddei, diputada local de Morena en Sonora, y de Jorge Carlos Taddei, exdirector regional en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.

“No la conozco. Conozco a su familia, eso sí, y sí, son gentes progresistas y demócratas, y gente honesta”, comentó López Obrador en la mañanera del viernes pasado.