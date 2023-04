Cuestionan a AMLO por corrupción en Segalmex e Ignacio Ovalle... ¡y él responde con música de Ana Belén! (video)

“Es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas, primero, que nosotros no toleramos la corrupción o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores”.

“Como ahora se está llevando acabo un cambio donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlo y querer de esta forma igualarnos, es decir, todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean, serán estos casos y a diferencia de los de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean”, apuntó el mandatario federal en conferencia de prensa.

El mandatario añadió que en su gobierno no se tolera la corrupción y que ‘no somos iguales’.

“No toleramos la corrupción, no somos corruptos, no somos rateros a diferencia de los gobiernos pasados”. Señaló que informará la próxima semana de los avances en el caso de Segalmex.

“He dado instrucción de que no haya impunidad ni para mis familiares (...) si yo fuese corrupto, un encubridor, entonces ya me hubiesen destruido (...) Nos hacen lo que el viento a Juárez”.

Al ser cuestionado por la prensa sobre Ignacio Ovalle, uno de los presuntos implicados en el caso Segalmex, el mandatario dijo que aún está en su gabinete, ‘creo que está en Gobernación’. El mandatario dijo que ‘ya hay como ocho o 10 presos’ en este asunto.

El mandatario volvió a defender a Ovalle y aseguró que sabía de sus antecedentes con Carlos Salinas de Gortari.

“A Ignacio Ovalle lo traicionaron, gente del antigua régimen que se echó a perder” y dijo que si Ovalle tiene responsabilidad en el caso de Segalmex, tiene que enfrentar las consecuencias.

“Cero impunidad, ni a mis hermanos ni a mis hijos; a mí me eligieron para no permitir la corrupción”, expresó.

AMLO reproduce canción “Yo nací en el 53” de Ana Belén, en medio de cuestionamientos de Segalmex

Fue durante la conferencia de prensa que se realiza en el Palacio Nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador reprodujo la canción, tras los cuestionamientos.