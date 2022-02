AMLO pide respetar su derecho a manifestarse y no usar asesinatos de periodistas para atacarlo

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no utilizar los asesinatos de periodistas para atacar a su gobierno. Al mismo tiempo subrayó que su administración no aniquila a nadie y garantiza el derecho de manifestación y libre expresión.

Igualmente pidió respeto para su propio derecho a manifestarse.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional admitió que es responsabilidad del gobierno cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, “y lo vamos a seguir haciendo, “nada más lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie”.

O sea – agregó- “ya no es el Estado como era antes el violador por excelencia de los derechos humanos, y si hay pruebas se castiga, pero no hay ni la intención pero ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores, para que no nos confundan”.

Por lo tanto, envió su apoyo y solidaridad a los comunicadores. “Y vamos a seguir protegiendo a los periodistas, eso es lo que puedo decirte, y qué bien que se separa”.

Señaló que “hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos, porque la vida lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida, pero no utilizar estos lamentables hechos para atacar al gobierno que represento, porque ayer o antier vi un tuiter de alguien que decía ‘nos están matando’, lo decía este periodista famoso que está en Univisión, uno de los que estoy pidiendo que den a conocer cuánto gana, y le contestó otro, no sé si periodista o ciudadano, que qué había hecho él”.

Entonces, dijo López Obrador, es distinto, “es la utilización del dolor ajeno, esa es manipulación, pero ahora pueden utilizar estos lamentables casos de asesinatos para atacarnos”.

“¿Saben lo que quisieran los conservadores de la mafia del poder?, que no pudiéramos nosotros hablar y que nada más estuviésemos recibiendo golpes y ataques y quisieran, un periodista dijo que ya tenía la forma de cancelar las mañaneras” .

Por tanto el mandatario pidió respeto a su derecho de expresarse, “ vámonos respetándonos todos y pongamos por delante la libre expresión y la libre manifestación de las ideas.

¿Yo por qué no voy a poder hablar, cómo me van a silenciar?, además estamos defendiendo un proyecto de una mafia que arruinó a México, que empobreció a nuestro pueblo, que provocó la violencia que tanto sufrimiento ha dejado en el país.

“¿Cómo no voy a hablar? ¿a qué vine? ¿para qué me eligieron? No, estamos aquí para transformar y ojalá lo vayan comprendiendo y si no pues ofrecemos disculpa por las molestias que causan nuestras acciones, nuestro proceder, pero vamos a seguir adelante y no tenemos ningún problema de conciencia, nosotros respetamos la vida, nosotros no somos represores, no somos iguales. No, no es el ‘mátalos en caliente’”.

Manifestó que “la violencia se tiene que ir resolviendo primero, que no haya intervención del estado represor, que no exista un estado represor y lo otro, que no haya impunidad, y se va a ir avanzando, pero tenemos que hablar porque si nos quedamos con la simulación no vamos a llegar muy lejos.

Estos pueden regresar a seguir mintiendo, engañando y causar más sacrificios para nuestro pueblo.

No decir ‘ni perdón ni olvido’ o decirlo pero yo soy de la idea de que perdón sí, olvido, no”.

Imagínense – continuó- “dejamos trunco el proceso de transformación, regresan, toco madera, acaban con todo. No estoy inventando nada, es que se dedicaron a saquear, a robar, nunca en la historia de México habían saqueado tanto al país como el periodo neoliberal ni en los tres siglos de dominación colonial ni en el porfiriato como en estos 36 años. Lo que pasa es que este es un país extraordinario, sobre todo con un pueblo bueno, trabajador, con una tradición histórica, cultural, excepcional”.

