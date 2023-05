AMLO recibió a Harp Helú y directivos de la MLB en Palacio Nacional

“Macaneo, piedra, moña, ponchado, palomón, camaronear, la pelota, prospecto, bazuca, muelto, ampayita, cuchillo, josear, arreglar, pifia, maleta, cómo luce, tira aceite, mi sangre, le quemaron la garrocha, no es piñata, se la dejó en la mano, si así tocas no te abren ni en tu casa, esa pelota todavía no ha caído, se voló la barda, chocolate, con la carabina al hombro, la fatídica, paliza, serpentinero, lisa, recta, curva banca, fájate y otras”, fueron algunas de las expresiones, a decir del Mandatario.

“También dos famosas frases de grandes ligas de Yogi Berra: ‘Esto no se acaba hasta que se acaba’. Y la célebre de Baby Ruth: ‘No se puede vencer a quien no sabe rendirse’. En fin, ya va a empezar el juego de Gigantes contra Padres y no me lo perderé. Disfruten y buen domingo”.

