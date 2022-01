AMLO se lanza contra Loret de Mola tras exhibir residencia de su hijo en Texas, ‘es un mercenario’, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de ‘mercenario’ al periodista Carlos Loret de Mola luego de que éste diera a conocer información sobre la residencia en Houston, Texas donde vive su hijo mayor José Ramón López Beltrán. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que sus hijos no tienen influencia en el gobierno de México y afirmó que “no somos iguales”. “Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo ‘son iguales, son lo mismo, dónde está la austeridad’. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca”, sentenció AMLO. López Obrador señaló que José Ramón, ni el resto de sus hijos tienen contratos ni recomendación, aunque reconoció que la esposa de su hijo, Carolyn Adams, sí tiene dinero, pero no cuenta con ningún vínculo ni contrato con el Gobierno de México. TE PUEDE INTERESAR: Carolyn Adams, la ‘nuera incómoda’ de AMLO que lleva una lujosa vida más allá de lo ‘fifí’ “Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado, en el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”, dijo.

