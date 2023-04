Arquidiócesis llama a ‘decir no a la violencia’ en domingo de Pascua

CDMX.- La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a la comunidad a valorar en esta Semana Santa la vida, por ello consideró necesario no “acostumbrarnos a las acciones violentas de los criminales que acaban con la vida de miles de jóvenes debido a la lucha contra el crimen organizado”.

En la editorial del semanario Desde la Fe afirman que son tiempos en los que millones de creyentes han renovado su fidelidad al camino de Cristo, reconociendo la vida como un don de Dios.

“Renovar la fidelidad al camino de Cristo es decir no a la violencia, no a la delincuencia, no a la corrupción, no al crimen, no a los abusos de autoridad, no a la trata de personas, no a las extorsiones, no a todas aquellas prácticas que deterioran el tejido social y lastiman las relaciones entre hermanos”, mencionan.

En el artículo el organismo católico llamó a la sociedad a no darse por vencidos ni creer que las esperanzas de una vida mejor quedaron sepultadas.

“Jamás bajemos los brazos ante aquellos que quieren acabar con la vida de nuestros adolescentes y jóvenes haciéndolos adictos; jamás dejemos de sentir indignación por los abusos contra nuestros hermanos migrantes ni por los actos corruptos que nos hunden como nación”, indicaron.

En su mensaje, la Arquidiócesis citó las palabras del Papa Francisco: “necesitamos al Crucificado Resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Lo necesitamos a Él, para que, poniéndose en medio de nosotros, nos vuelva a decir: ‘¡La paz esté con ustedes!’”, concluyó.