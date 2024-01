Asegura Damián Alcázar que Azucena Uresti es una ‘señora’ que sólo busca intrigar y lo critican en redes

“El asunto de la señora Uresti es un asunto electorero. No es normal cantinflear con el único fin de intrigar y casualmente previo al proceso electoral más grande en la historia de México”, compartió en su cuenta de X (antes Twitter).

Estas declaraciones lo convirtieron en blanco de críticas de diversos internautas que le reprocharon ser acrítico ante el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Por que eres tan obvio y evidente? No he visto un solo mensaje tuyo en donde criticas absolutamente nada de todas las pndjad** de este gobierno, ni en salud, ni en seguridad ni en nada. Al parecer a ti no te incomoda ABSOLUTAMENTE NADA DE LO MALO QUE PASA AQUI”, fue uno de los mensajes que recibió.

“Mi estimado Beny, con tristeza veo cada día que eres más parte del problema y no de la solución”, mencionó otro usuario haciendo alusión a un personaje que interpretó el actor en la película “El Infierno”.

EL PERIODISMO ESTÁ BAJO ACOSO

La periodista Azucena Uresti recordó en su espacio de Grupo Fórmula los cinco años que lleva trabajando para este medio y agradeció el respaldo y confianza que le ha brindado la empresa.

La comunicadora agradeció el apoyo que le brinda la directiva del medio “para crecer profesionalmente” y reiteró que su trabajo en Fórmula no interfería en sus otros proyectos.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO reprueba reportaje de Carmen Aristegui y la llama la ‘paladina de la libertad’

“Teniendo siempre como valores fundamentales la libertad de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión, sobre todo en estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza, y bajo ataques constantes”, expresó.

Azucena Uresti dijo estar lista para seguir trabajando en espacios en los que pueda ejercerse un periodismo “con mayor libertad”, en el que se escuchen las voces que son ignoradas por el sistema.