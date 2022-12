$!Asesinato de la niña Athena Strand conmociona a EU

Su madrastra se percató de su desaparición al no poder encontrarla cuando regresó a casa a las 18.40 horas.

La madre realizó una serie de publicaciones en Facebook explicando que no ha dormido desde que descubrió que su primogénita había desaparecido.

Escribió: “Mis emociones están destrozadas y he intentado mantener la compostura. Llevo despierta desde el miércoles por la mañana, cuando me levanté para ir a trabajar. Por favor, abracen a sus hijos más fuerte de lo normal por mí esta noche.”

Maitlyn Presley Gandy, madre de Athena, compartió fotos de Horner con la siguiente leyenda:

“Este es el monstruo que me arrebató a mi bebé y a este mundo. Sabrás su nombre, Tanner. Su nombre es Athena Presley Monroe Strand. Sé su fecha de nacimiento, 8/8/1991. ¿Sabes el de ella? Me aseguraré de que sepas lo que me quitaste a mí y a su papá”.

La comunidad de Dallas, se reunió cerca de la Primera Iglesia Bautista de Cottondale, para despedir a Athena y prender velas en memoria de la menor.

