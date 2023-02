Avión presidencial sigue sin destino, AMLO propuso a Biden intercambiarlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso -de nuevo- en incertidumbre el futuro del avión presidencial, tan solo tres meses después de afirmar que la aeronave pasaría a manos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y formar parte de la flotilla de aviones de la nueva Mexicana de Aviación.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 13 de febrero, el mandatario recordó que le propuso a su homólogo estadounidense Joe Biden ‘cambiar’ el avión presidencial mexicano por aviones y helicópteros dedicados al socorro en caso de desastres naturales... y que sigue en espera de una respuesta.

“Ese avión no lo tiene ni Obama que, por cierto, no lo hemos podido vender. Ahora que vino el presidente Biden (en enero de 2023) le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle [...] que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudaran con eso y me dijo que lo iban a ver”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Mandará Sedena a capacitar a pilotos para operar nueva aerolínea