Batalla legal; sus hijos, la prioridad, ante regreso a clases

CDMX.- Ante la decisión del gobierno federal de que los alumnos de educación básica regresen a clases presenciales, Andrea, Maru, Naty y Lucía decidieron emprender lo que califican como “una lucha contra el sistema por hacer valer los derechos” de sus hijos. Tramitaron amparos para pedir a las autoridades que vacunen a sus hijos contra el COVID-19.

Señalaron que gracias a la organización que hubo entre padres de familia de la escuela a la que acuden sus hijos lograron interponer alrededor de 150 amparos para conseguir las vacunas contra el COVID-19 para los menores, de entre 12 y 15 años.

Aclararon que no forman parte de ningún grupo político, que ninguna persona se acercó a ellas para darles dinero a cambio de iniciar esta lucha: “Somos madres preocupadas por la salud de nuestros hijos”.

Las madres, que en algún momento de sus vidas tuvieron un acercamiento al derecho, pero nunca ejercieron, comentaron que al ver el fallo de un juez a favor de que un menor se vacunara en Oaxaca, decidieron copiar el machote para el amparo.

“Pensamos que sería como en Oaxaca, incluso copiamos el machote de la solicitud de amparo, pero nos llevamos una muy mala sorpresa, al darnos cuenta que acá pareciera que no se quiere vacunar a los niños. Tardamos cerca de dos meses y nos parecía increíble cómo nos declinaban las solicitudes por cuestiones burocráticas como le falta una copia, ese cargo ya no es, aquí no está el subsecretario, ésta es la subsecretaría”, precisó Naty.

“Nosotras tres [Naty, Maru y Andrea] tenemos un poco de conocimientos sobre derecho, estudiamos, pero nunca ejercimos. Pienso en las personas que no tienen este acercamiento, comparado con el trato que nos dieron, ellos sí se hubieran dado por vencidos, pero por eso decidimos ayudarlos. Además entendimos que si las autoridades veían que era una lucha de grupo, nos iban a hacer más fácil caso porque no es lo mismo que llegue un oficio a 150”, dijo Andrea.