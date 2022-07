Canícula no da tregua... estos estados podrían llegar a los 50 grados en los próximos días

Temperaturas máximas superiores entre 45 °C y 50° C: Baja California y Sonora.

Dicho periodo se caracteriza por la reducción de lluvias, calentamiento del aire y cielo despejado , mientras que su duración oscila entre cuatro y siete semanas, aunque no afecta de la misma manera a todas las regiones del país.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste), Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades piden a la población que prioricen el uso de bloqueador solar durante la Canícula para evitar el cáncer de piel y no exponerse por largas horas al calor extenuante para realizar actividades físicas pues, podrían sufrir un golpe de calor que puede poner en riesgo su salud.

¿Qué es la canícula?

La canícula es un evento climático que sucede durante la estación de verano y se caracteriza por ser una sequía, es decir una disminución o ausencia de lluvia.

Se presenta en algunas regiones del país entre los meses de julio y agosto debido a que las lluvias disminuyen, al mismo tiempo que se dan altas temperaturas.

Las lluvias disminuyen porque los vientos alisios, al soplar con fuerza desde el Este, impiden la formación de nubes sobre el océano, con lo cual se reducen las lluvias en el parte del territorio continental.

La palabra canícula deriva de la palabra “canes”, que significa “perros”, y su alusión al fenómeno de calor abrasivo tiene una base astronómica, ya que se refiere a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio “La Abrasadora”, cuya primera aparición en el horizonte coincidía con el fenómeno de calor excesivo.

La canícula se caracteriza por: temperaturas superiores a 37 grados Celsius, disminución de lluvias, calentamiento del aire y cielos despejados.

En México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son: Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Mitos y verdades de la Canícula

En los medios de comunicación y redes sociales, año con año se difunde la misma información incorrecta y que no tiene validación científica en nuestro país, el cual está directamente relacionado con menor cantidad de lluvias, NO con las temperaturas y, con excepción de los estados del noroeste y norte, el resto de México presenta Canícula.

“Inicia el 12 de julio y finaliza el 20 de agosto”: es falso ya que varía en cada región, además de que es una fecha estadística que no se le puede imponer a la naturaleza y no es pronosticable. Puede iniciar el 1 de julio y extenderse hasta septiembre, o incluso puede no haber, y para determinar su duración en cierto año, sólo se puede hacer posterior a estos meses.

También existe el mito de que no lloverá un solo día, ni una gota, siendo por supuesto falso ya que las precipitaciones siguen presentes pero la cantidad y frecuencia con que se presentan es menor en comparación con junio o septiembre. No obstante, algunos eventos de tormenta pueden ser localmente severos con granizadas y ráfagas de viento.

Durante estos dos meses, los modelos a largo plazo efectivamente muestran déficit de precipitaciones en territorio nacional; sin embargo, durante la segunda quincena de julio es probable que puedan tener mayor extensión/intensidad las tormentas debido a la interacción de un frente frío, ondas tropicales y vaguadas, sistemas que pueden verse fortalecidos por la fase convectiva de la Oscilación de Madden-Julian.

Por ahora, este escenario tiene 25 a 50% de probabilidad de ocurrencia que, de confirmarse, puede resultar muy benéfico especialmente para los estados del norte, ayudando a disminuir la sequía. En el transcurso de agosto, es probable que gradualmente se incrementan las precipitaciones, especialmente regiones del noroeste, occidente, centro y sur.