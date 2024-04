Cárteles mexicanos son más ricos que algunos países: Estados Unidos

Autoridades de Estados Unidos sostienen que cárteles mexicanos del narcotráfico tienen ingresos más altos incluso que algunos países, lo que dificulta combatirlos en territorio mexicano.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró en rueda de prensa que ese país espera mayor cooperación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el combate a los narcóticos, como sugirió el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

“Los cárteles son enormemente rentables. Ellos tienen más dinero que algunos Estados-Nación. Y hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles”, dijo el Fiscal General Garland durante su comparecencia ante el Subcomité de Gastos de Justicia de la Cámara de Representantes de EU.

Aunque el fiscal no dio cifras estimadas de las ganancias de los cárteles mexicanos, el centro de investigaciones RAND calculó en 2010 que podrían rondar hasta los 8 mil millones de dólares al año, por encima del Producto Interno Bruto (PIB) de países como Montenegro o Barbados.

Días antes, el director del FBI, Chris Wray, calificó como inconsistente la cooperación del gobierno mexicano para el combate a las drogas. Ahora el fiscal deseó que haya mayor cooperación contra el tráfico de fentanilo.

“Desearía que hubiera más cooperación (por parte de México). Sí estamos obteniendo cooperación: hemos tenido extradiciones (desde México), han destruido algunos laboratorios, han reducido los precursores que ingresan al país. Pero necesitamos mucha, mucha más cooperación”, dijo Garland.

Garland reconoció la labor de las Fuerzas Armadas de México en la lucha contra el narcotráfico, donde destacó la pérdida de 10 elementos de la Secretaría de Marina en el operativo que derivó en el arresto de Ovidio Guzmán en 2023.

Ante las restricciones del gobierno de México a algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos en 2021, Garland aceptó que la cooperación de México con la DEA no se ha restablecido al 100 por ciento.

“Yo personalmente he ido a México, para hablar con el Fiscal General (de México Alejandro Gertz) para regresar al grado de cooperación que existía anteriormente con la DEA”, dijo Garland a pregunta del congresista republicano Hal Rogers sobre las restricciones mexicanas impuestas en 2021.

“Obviamente, todavía no he tenido un éxito total en ese esfuerzo. Pero soy persistente y no me rendiré hasta que la cooperación con la DEA sea lo más completa posible”, añadió Garland refiriéndose a las consecuencias de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional de México promulgadas en 2021.