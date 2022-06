Caso Debanhi: ‘El Jaguar’ acude voluntariamente a declarar ante Fiscalía de NL

Monterrey, Nuevo León.- Su nombre fue mencionado casi desde un inicio del caso por lo que, este miércoles, Gustavo Soto, señalado como “El Jaguar”, acudió voluntariamente a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres para declarar en torno al caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

En entrevista, aclaró que no fue requerido por ninguna autoridad si no que asistió por su propia voluntad con el fin de limpiar su nombre.

“Yo vine aquí por voluntad propia, a mí no me están buscando. Estuve dando esta entrevista durante 14 horas, porque yo no fui requerido”, aclaró.

Indicó que en un principio pensó que él no tenía porque acudir ante las autoridades porque no tiene nada que ver con el caso de la jovencita quien desapareció el pasado 9 de abril y luego fue hallada sin vida en el interior de una cisterna del Motel Nueva Castilla.

“Decía: ¿yo por qué? No lo hice. Era mi forma de pensar”, confió.

Sin embargo, comentó que luego cambió de opinión por las repercusiones que todo esto ha tenido en su vida.

El nombre de Soto fue involucrado con el caso de Debanhi luego de que se difundieron unas presuntas conversaciones de las amigas que acompañaban a la jovencita la noche que desapareció.

“El señor Mafian me dijo que la persona que filtró esa información sobre el supuesto Jaguar fue el señor Mario Escobar. Mi pregunta es ¿por qué señor Mario Escobar teniendo el apoyo del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que exponerme de esa manera”, planteó.

Soto adelantó que presentará una denuncia penal en contra de todos los Youtubers que lo han difamado y causado serios problemas en su vida.

“Saliendo de aquí voy a presentar mi demanda (denuncia penal) contra seis Youtubers”, compartió.

Dijo que esa gente que ha lo ha difamado también ha fomentado el odio contra él.

Reveló que ha recibido amenazas y que a su esposa le han dicho que la van a descuartizar.

“Mi esposa, a ella la amenazan, literalmente, que la van a descuartizar. Temo por mi vida, por la vida de mi familia”, expuso.

Indicó que incluso amigos suyos han perdido el trabajo porque aparecen junto a él y también los Youtubers han filtrado información personal que lo pone en riesgo.