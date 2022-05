Caso Debanhi Escobar... ¿Qué ocurrió en la habitación 174 del Motel Nueva Castilla?

Escobar se solidarizó con las familias de mujeres desaparecidas o quienes hayan muerto como el caso de Yolanda Martínez , y desea que estas situaciones ya no vuelvan a repetirse.

“Nada de lo que han dicho se puede cerrar, nada de lo que comentaron esto parece que era otra persona, no, nada, todo tiene un nombre, todo tiene un por qué, y ninguna línea de investigación en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se va a cerrar hasta que se demuestre lo contrario”, agregó.

“Queremos la verdad, llorarle a nuestra hija, que no lo hemos hecho; que en los próximos días terminen lo de la necropsia y los resultados que presentamos”, comentó, en canal de Youtube.

Según el audio filtrado tanto en redes sociales como en YouTube, del presunto empleado del motel Nueva Castilla, fue durante la madrugada del pasado 9 de abril que Debanhi Escobar ingresó a las instalaciones para preguntar por Ivonne y Sarahí, las amigas con las que asistió a la fiesta en la Quinta ‘El Diamante’, la noche en la que desapareció.

El supuesto testigo revelaría datos importantes para aclarar el caso Debanhi Escobar y sacaría a la luz cómo murió en dicho lugar. Continúa con la narración de los hechos y asegura que ya se les había dado aviso de la llegada de la joven, para que cuando llegara le dieran acceso al cuarto 174, “donde estaban hospedados los clientes que ya conocíamos”.

“Ella no permaneció ni 10 minutos en la habitación, cuando sale corriendo se dirigía a la salida del motel. Un tipo sale tras ella y la ingresa de nuevo al cuarto”.

El supuesto empleado del lugar, ubicado a unos metros de la empresa de Transportes Alcosa, filtra que fue Gustavo Soto, presuntamente conocido como ‘El Jaguar’ junto con otra persona desconocida quienes habrían citado a la joven de 18 años, para quitarle la vida en aquella habitación 174:

“Nos pidió que le ayudemos a bajar el cadáver, no porque ellos no pudieran cargarlo, si no para que fuéramos cómplices”.

Aclara en el audio que temieron por su integridad y por eso ayudaron a envolver a Debanhi Escobar en una sábana y la trasladaron a un auto en el estacionamiento del motel Nueva Castilla, para después trasladarse a Alcosa para “obligarnos a meter a la joven a la zona de productos perecederos”. Según el presunto empleado, el cuerpo permanecería en las instalaciones de la compañía hasta la tarde del 22 de abril, cuando fue encontrado en una cisterna.

Cabe recordar que hace unos días, el propio Gustavo Soto confesó ser medio hermano de Eden Soto, dueño de Alcosa. Sin embargo, volvió a negar alguna implicación con la muerte de Debanhi Escobar y también remarcó que no es conocido como ‘El Jaguar’, desligándose por completo de la desaparición de la joven a principios del mes de abril.