Cierra Pa’l Norte sus dos días de fiesta en Nuevo León

MONTERREY, NL.- La música electrónica fue la encargada de cerrar la fiesta de dos días en la ciudad.

Con estilos muy variados, pero todos ellos repletos de energía la segunda fecha del Pa’l Norte 2022 se acerca a su cúspide.

Martín Garrix, considerado el segundo mejor DJ de la actualidad, copó el escenario principal del Parque Fundidora, con un set que puso a brincar a todos de principio a fin.

Mezclas del holandés de canciones como “Like I do”, “In the name of love”, “Summer Days” y “Virus” alentaron a los regios a no dejar de brincar durante una hora, mientras los fuegos artificiales y juegos de luces amenazaban el cielo de Monterrey.

Casi al mismo tiempo, los canadienses de Simple Plan pusieron a cantar a sus fans, principalmente mujeres, con grandes éxitos como I’d do anything, jet lag, Love is a Lie, Addicted, y por supuesto, la infaltable “perfect” coreada por el respetable a todo pulmón.

En otro escenario los californianos de Papa Roach pusieron decibeles extra con “Seas cell”, “forever”, “stand up”, la melodiosa “scars” (con todo y estribillo en español) y la legendaria “Last Resort”.

Horas antes, grupos como Hombres G llenaron su respectivo espacio y difícilmente se escuchaban más que sus fanáticos. Con información de

El Horizonte