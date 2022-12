Cómo disfrutar las fiestas de verdad

Para algunos de nosotros, la tensión familiar es su propio tipo de tradición navideña. Karl Pillemer, sociólogo familiar y profesor de Desarrollo Humano en la Universidad de Cornell y autor de “Fault Lines: Fractured Families and How to Mend Them” sugiere algunas reglas de interacción.

Ansiedad por las vacaciones

Las vacaciones llegan, pero la relajación, no.

Aunque tengas la suerte de disponer de tiempo libre, es posible que tu mente siga agitada por los plazos del trabajo, los problemas económicos y una lista de tareas cada vez más larga. Si eres incapaz de relajarte incluso después de haber fijado tu respuesta de ausencia y tener la agenda despejada, “tienes que darte un respiro”, comentó Angela Neal-Barnett, profesora de Psicología de la Universidad Estatal de Kent. Puede ser un reto desconectarse por el hecho de estar fuera de la oficina, pero estos cuatro consejos pueden ayudarte:

Olvídate de hacer varias cosas a la vez.

Es probable que las vacaciones sean el único periodo que puedas dedicar a estar presente, opinó Neal-Barnett. Concentrarte en la tarea que tienes delante (ver una película navideña o envolver regalos) en lugar de ponerte al día simultáneamente con el correo electrónico puede ayudarte a aliviar el estrés. Cuando estamos distraídos, nuestra mente va de un pensamiento a otro, lo que nos hace sentir abrumados. Es importante recordar que, cuando nos tomamos tiempo libre, se nos ha concedido un periodo para no hacer nada, añadió.

Prueba la relajación muscular progresiva.

Neal-Barnett recomienda un ejercicio rápido para calmar la ansiedad cuando el estrés aprieta: tensa los músculos durante 30 segundos, luego exhala y libera la tensión. Empieza por un grupo muscular, como los muslos o los brazos, y muévete por todo el cuerpo hasta que la respiración se ralentice y te sientas más tranquilo.

Programa un tiempo para preocuparte.

Si surge una preocupación, reserva tiempo para pensar en eso cuando acaben las vacaciones. Escribe una nota en tu celular o envíate un correo electrónico para indicarle a tu cerebro que lo abordarás más tarde, explica Thea Gallagher, psicóloga clínica de NYU Langone Health. “Pregúntate: ‘¿Realmente voy a hacer algo al respecto ahora mismo?’. Si no, ‘es solo basura mental’”.

Conéctate con quienes te rodean.

Cuando sientas que te invade la ansiedad, utiliza esa emoción como señal para conectar con las personas que te rodean, propuso Gallagher. Intenta utilizar pensamientos relacionados con el trabajo para recordarte que no estás trabajando. En lugar de dejarte llevar por la preocupación, dirígete a tu hermana, por ejemplo, y pregúntale por su perro o invita a tu sobrina a jugar. “Estar presente es una práctica”, afirmó Gallagher.

— Dani Blum

Fiestas de oficina

Las fiestas de oficina son incómodas.

Hay una escena en la popular serie de Apple TV+ “Severance” en la que se palpa la incomodidad de una fiesta en la oficina. Para celebrar el reciente éxito de Helly, una empleada de la misteriosa empresa Lumon, su jefe añade un tocadiscos en el monótono espacio de trabajo del equipo, pone música y cambia la iluminación de blanco fluorescente a colores vibrantes. Entonces, empieza a contonearse alrededor de cada uno de los cuatro miembros del equipo, empujándolos a todos a un vergonzoso baile.

“No hay casi nada más potencialmente incómodo que intentar que parezca que te lo estás pasando bien por el bien de tu jefe, que está ahí mismo”, comentó Dan Erickson, creador del programa, que soportó muchas fiestas de empresa en su vida pasada como empleado corporativo en una fábrica de puertas.

Los dos últimos años han mermado la resistencia social de muchas personas, lo que hace que estas reuniones resulten especialmente incómodas para algunas de ellas, aseguró Liz Fosslien, autora de “No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotion at Work” y “Big Feelings: How to Be Okay When Things Are Not Okay”.

No obstante, si se hacen bien, las fiestas en las que las jerarquías desaparecen y los compañeros se mezclan pueden ser buenas para la moral del equipo, afirmó Priya Parker, autora de “The Art of Gathering: How We Meet and Why It Matters”.

Las fiestas de empresa que tienen éxito cuentan con personas dedicadas, como los veteranos de la oficina y los extrovertidos, que conectan con los invitados, afirmó Parker. También debe haber “momentos de atención” —brindis breves o una actividad compartida— que marquen el momento y den “a la gente algo de lo que hablar que no sea de alto riesgo”, comentó.

Si estás nervioso, intenta plantear preguntas que no tengan que ver con el trabajo, para que los compañeros puedan hablar de otras facetas de sus vidas, afirmó Fosslien. Sugiere: “¿Qué comida crees que está infravalorada?” o “Si pudieras ganar un suministro vitalicio de algo, ¿qué sería?”.

Y considera la posibilidad de llegar temprano.

“Es contraintuitivo; pensamos que debemos arribar tarde”, explicó Parker, pero ir temprano es una buena forma de conectar realmente con los demás “porque habrá menos gente y podrás mantener conversaciones más centradas”.

— Alisha Haridasani Gupta