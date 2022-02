Confirma FBI compra de spyware Pegasus

WASHINGTON, EU.- El FBI confirmó la compra del poderoso spyware Pegasus de NSO Group, cuyo abuso crónico para espiar a periodistas, disidentes y activistas de derechos humanos ha quedado establecido desde hace tiempo.

El FBI dijo ayer en un comunicado que obtuvo una licencia limitada de la firma israelí “solamente para probar y evaluar el producto”, y que no lo ha usado en operaciones ni para apoyar investigaciones.

El Buró no dijo cuánto le pagó por el software ni cuándo lo hizo. Pero The New York Times reportó la semana pasada que la agencia obtuvo una licencia para un año de pruebas por 5 millones de dólares en el 2019.