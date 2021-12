Convoca AMLO a donar para el Teletón

CDMX.- Tras el inicio del Teletón 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a aportar para la colecta y recordó que el gobierno federal firmó un convenio con esta fundación para ofrecer 20 mil terapias a niñas y niños de menos ingresos en el país.

Por medio de un video difundido por la fundación Teletón, el mandatario convocó a colaborar “para que esa institución que se ha venido construyendo con el esfuerzo, con el trabajo, con la solidaridad de todos, se consolide, se fortalezca, es muy importante la labor que lleva a cabo, es atender a niños con terapias para que puedan salir adelante”.

Aunque el gobierno federal cuenta con centros de rehabilitación por medio del sistema nacional DIF, así como los encabezados por el DIF de los estados, “no son suficientes, se requiere de más atención a niñas y a niños con discapacidad, y es muy importante el que se trate a los niños a las niñas, hay veces que por falta de recursos económicos, por la pobreza, una niña, un niño con una discapacidad no grave, por no tener terapias, por no tener un tratamiento de recuperación, esa discapacidad leve, menor, se convierte en una discapacidad grave, de por vida”.

López Obrador subrayó que se trata de la única institución de la sociedad civil con la que su administración ha firmado un convenio de colaboración, y sus distintos centros son atendidos por profesionistas que atienden “con mucho cariño a los niños discapacitados, niñas con discapacidad”.