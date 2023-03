$!¿Cooperará Genaro García Luna con Estados Unidos tras ser declarado culpable?

WASHINGTON, EU.– César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, habló sobre diversos temas del juicio en el que su cliente fue declarado culpable por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

En entrevista para CNN respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina desde Palacio Nacional adelantó que planea una demanda contra el defensor por nombrarlo en el juicio.

“¿Cómo le respondes al Presidente López Obrador por haberlo nombrado en el juicio?, puede ser que él vea esto”, le preguntó la periodista María Santana.

El abogado respondió: “diría que revisé la transcripción e hice mi trabajo, hice lo que se me exige como abogado defensor. Como dije antes, miré el bosque para ver los árboles. Yo creo que tumbamos los testigos cooperantes que presentó el Gobierno de Estados Unidos y establecimos que no son testigos creíbles. Respetamos el veredicto del jurado, pero no estamos de acuerdo en la credibilidad de estos testigos”.