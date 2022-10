Critican al jefe fronterizo de Biden por faltar y dormir en reuniones a pesar de la crisis migratoria

Chris Magnus, a quien Biden nombró para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en abril del año pasado, ha sido criticado por sus colegas por estar desconectado de su trabajo, incluso faltando o durmiendo durante reuniones clave sobre la crisis migratoria en curso, según un nuevo informe.

Magnus, de 61 años, también ha sido acusado de despojar a otras agencias de sus compañeros de trabajo y superiores, de no cimentar las relaciones necesarias para abordar el aumento de los cruces fronterizos ilegales y de estar más preocupado por las denuncias de racismo y violencia contra la Patrulla Fronteriza que por detener la flujo de migrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México, informó Político, citando a cinco funcionarios de la administración.

Publicidad

“Él no está en el juego”, dijo un funcionario de la administración al medio. “Cada vez que hay una reunión y él está en ella, llegamos a una conclusión y Magnus tendrá algún problema adicional que quiere plantear y todos decimos: ‘¿De qué diablos se trata eso?’”.

El informe también afirmó que seis funcionarios habían visto a Magnus quedarse dormido en “múltiples” reuniones sobre la frontera, incluida una sobre el aumento de venezolanos que intentaban ingresar a los EE. UU.

Magnus fue confirmado por el Senado en diciembre de 2021 con una estrecha votación de 50 a 47, pero fue interrogado durante las polémicas audiencias de confirmación por su defensa de las ciudades santuario y su resistencia a las políticas de inmigración de línea dura de la administración Trump.

Publicidad

Incluso cuando la cantidad de arrestos en la frontera alcanza niveles récord este año, los funcionarios afirman que Magnus se contenta con pasar la responsabilidad a otras agencias en lugar de lidiar con la situación, según el informe.

En un momento, según los informes, Magnus le entregó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, un montón de quejas y quejas sobre Inmigración y Control de Aduanas, la agencia responsable de arrestar y retener inmigrantes ilegales dentro de los Estados Unidos.

CBP, que es responsable de la seguridad fronteriza, e ICE están bajo el paraguas del DHS.

Publicidad

Magnus, según el informe, solicitó una reunión de emergencia con Mayorkas y otros altos funcionarios del DHS durante un viaje a la frontera a principios de este año para ventilar las quejas sobre ICE que había estado recopilando de miembros de CBP.

Magnus dijo en un comunicado a Politico que pasó gran parte de su primer año completo en el trabajo aprendiendo sobre las “muchas áreas complejas” de la CBP.

Agregó que está “estrechamente involucrado en las principales discusiones del DHS sobre inmigración, seguridad fronteriza, comercio y otras políticas”.

Publicidad

“Siempre he sido alguien que cuestiona agresivamente el statu quo, busca formas de hacer mejor las cosas y se relaciona directamente con el público y la fuerza laboral”, dijo. “En cualquier organización, algunas personas se ven amenazadas por esto. No les gusta cuando alguien pregunta ‘por qué’ ciertas cosas deben hacerse de la forma en que siempre se han hecho. No estoy aquí para retroceder ante los desafíos predecibles de esas personas”.

TE PUEDE INTERESAR: Avión militar ruso explota al estrellarse contra edificio residencial en Rusia (VIDEO)

Magnus también respondió a las acusaciones de dormitar diciendo que sufre episodios de fatiga debido a los efectos secundarios de la esclerosis múltiple y que desde entonces le han ajustado la medicación para aliviar esa reacción.

Publicidad

“Irónicamente, la queja más común que he recibido de colegas es sobre mi tendencia a hacer demasiadas preguntas en las reuniones y mi deseo de saber lo que algunos creen que es más que necesario sobre varios temas”, dijo, insistiendo en que planea “ permanecer plenamente comprometido con el trabajo de liderar CBP y abogar en nombre de quienes trabajan aquí, así como del público estadounidense”.

Un portavoz del DHS también respaldó a Magnus, quien anteriormente se desempeñó como jefe de policía en Tucson, Ariz., Fargo, ND y Richmond, California.

“En cuanto a la seguridad fronteriza, CBP es un componente fundamental de la campaña contra el contrabandista de personas de $60 millones dirigida por el DHS que ya ha llevado a 5000 arrestos con nuestros socios, y estamos movilizando personal adicional para apoyar a la Patrulla Fronteriza. El comisionado Magnus juega un papel clave en todo esto, y ahí es donde permanece nuestro enfoque”, dijo el portavoz en un comunicado a Politico.

Publicidad

Ha habido más de 2 millones de encuentros en la frontera sur durante el último año por primera vez, impulsados por un aumento en la migración de Venezuela, Cuba y Nicaragua, según cifras de CBP.

En agosto, el mes más reciente del que hay cifras disponibles, los funcionarios fronterizos encontraron 203.598 migrantes, un aumento del 1,7 % con respecto a julio.

De esos encuentros, 55.333 fueron migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo que representa un aumento del 175 % con respecto al año anterior, según muestran las cifras.

Publicidad

La crisis en la frontera se ha salido tanto de control que el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante meses ha estado enviando autobuses llenos de migrantes a ciudades dentro de los EE. UU., incluida la ciudad de Nueva York, lo que obligó al alcalde Eric Adams a declarar un estado de emergencia para hacer frente con los solicitantes de asilo.

En septiembre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, voló dos aviones llenos de inmigrantes al enclave liberal de Martha’s Vineyard en Massachusetts y recientemente dijo que continuará con los vuelos a las ciudades dirigidas por los demócratas.