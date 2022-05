Critican ciudadanos y políticos a AMLO por aseverar que también “cuidan a delincuentes”

“El gobierno de López Obrador no combate, sino que cuida a los delincuentes porque son sus aliados. Morena es delincuencia organizada. ¿Y quién protege a la Sociedad, Andrés Manuel?”, dijo Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.

“No, a los criminales NO hay que cuidarlos, hay que llevarlos ante la justicia.

La ciudadanía exige seguridad y un alto a la impunidad. Basta de esta violencia contra periodistas, mujeres y el ejército mismo. Van más de 120 mil homicidios dolosos. ¡No más abrazos a los criminales!”, dijo la senadora panista, Josefina Vázquez Mota.

“A los dictadores no me los discriminen y a los violentos no me los hostiguen. Los demás preocúpense por tener sus conciencias tranquilas...”, escribió el periodista Víctor Trujillo.