Reaparece Billy Álvarez tras dos años prófugo; dará su versión al quedar excluido de Cruz Azul

Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera por casi más de 30 años presidente del Cruz Azul, reapareció públicamente mediante un video posteado en redes sociales. Billy Álvarez, sólo mencionó que en publicaciones futuras, explicará su “versión de los hechos”, acerca de todas las acusaciones, mismas de las que tiene dos órdenes de aprehensión en su contra.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, dice Álvarez Cuevas en un video de dos minutos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sin deja de soñar! Memo Ochoa ve lejos su retiro y quiere jugar en el Real Madrid

Álvarez Cuevas es buscado por la policía internacional, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Renunció el 31 de julio de 2020 a la Cooperativa Cruz Azul desde que se dio a conocer estos casos

“Toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y en las oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, sino verdaderamente se siente uno imposibilitado y ajeno a poder intervenir en alguna circunstancia que pudiera propiciar más el llegar a mejores acuerdos y sobre todo tener ya una marcha normal operativa de la organización, que durante tantos años ha sido pilar de la industria de la construcción”, menciona en su aparición pública.