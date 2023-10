Damnificados de la periferia de Acapulco aseguran que no han recibido ayuda

“¡Ayuda, ayuda!”, es el grito que decenas de damnificados de la zona rural de Acapulco, Guerrero, gritan a pie de carretera, a donde los llevó la necesidad luego de que perdieron todo por el golpe del huracán “Otis”.

Con letreros en pedazos de cartón que dicen “Necesitamos apoyo”, “víveres”, “frijol”, buscan llamar la atención de automovilistas, trasportistas —que pasan a más de 100 kilómetros por hora— se apiaden, paren y les donen algo de comer.

Algunos damnificados agitan botellas de plástico vacías en espera de que alguien les regales un poco de agua.

Prácticamente, nadie lo hace, ni los vehículos oficiales, como los del Ejército y la Guardia Nacional.

“Necesitamos ayuda, nos cayeron todos los árboles encima de nuestras casas, necesitamos ayuda del gobierno, que nos ayude, que nos apoye, estamos muy necesitados, no hay nada de comer, no hay trabajo, no hay nada”, describió Aracely Zamora, damnificada de la localidad de Metlapil.