Delfina Gómez toma protesta como la primera Gobernadora de Edomex

La gobernadora Delfina Gómez abrió su mensaje para dejar en claro que la unidad y el trabajo en su gobierno, serán lo primordial para los mexiquenses, agradeció al AMLO.“Para mí lo más importante es el trabajo en unidad, en colaboración y favor de los Mexiquenses”.

En su mensaje agradeció a la voluntad popular de los millones de mujeres y hombres, por su confianza, recalco que la transformación ya ha dado comienzo. Además de que recalcó que no puede haber “gobierno rico” y “pueblo pobre”, refiriendo a la austeridad como un eje en su Gobierno, con atención especial a las personas marginadas, educación de calidad, buenos salarios, atención a adultos mayores y jóvenes; “no hay vuelta atrás, se terminaron los privilegios, nadie estará por encima de la Ley”, reafirmó la primera gobernadora de Edomex.

RESPALDO DE LÓPEZ OBRADOR

La gobernadora del Estado de México aseguró que el Presidente López Obrador ha abierto los caminos a la Cuarta Transformación, “son 23 los estados gobernados bajo los principios impulsados por el presidente, no mentir, no robar y no traicionar, señor presidente le reitero mi compromiso para trabajar con el gobierno que encabeza y siempre dispuesta para contribuir en la transformación;

“Por eso le pido apoyo para resolver los desafíos, que son agua, movilidad y seguridad, en próximos días le haré llegar un proyecto, consideramos que 200 kilómetros de línea directa podrían beneficiar a los ciudadanos, le pido que nos siga apoyando con los programas de adultos mayores;

“Lo digo con convicción que Viva el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los mexiquenses, y que Viva el Estado de México”, especificó en su discurso.

AMLO TOMA LA PALABRA

López Obrador dio un mensaje, donde reconoció el trabajo realizado en conjunto con Del Mazo, señalo que durante su gestión no hubo ningún obstáculo para el trabajo en equipo.

“He tenido muy buen trabajo coordinado, en conjunto con el gobernador Alfredo Del Mazo, no hemos chocado, no ha habido discrepancias, y esto lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias, si existieran, por encima de las partidistas, cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio de todos, una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno”.