Denuncian ante la Fiscalía a Cuauhtémoc Blanco y amigos

CUERNAVACA, MOR.- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el exfutbolista y gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, y contra una red de amigos y familiares investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal.

La denuncia por enriquecimiento ilícito, presentada el 13 de septiembre, se difundió a nombre de Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos.

“Vengo a presentar denuncia de hechos y/o querella en contra de los servidores públicos Cuauhtémoc Blanco Bravo, Jaime Tamayo Godínez, Edgar Riou Pérez y Jonathan Baltazar Mejía Alegría; y contra quienes resulten responsables de hechos posiblemente constitutivos de delitos”, establece el texto.

La denuncia se presenta un año después de revelarse una investigación de la UIF y la FGR por una presunta red de corrupción de los colaboradores de Blanco, gobernador desde 2018 por el Partido Encuentro Social, aliado del Gobierno federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció las investigaciones, pero negó la existencia de crímenes en una rueda de prensa en Morelos en junio de 2020.

“Se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera. Hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos, en lo que a nosotros corresponde”, dijo.

Aunque la denuncia completa no es pública, la nueva querella abarca el periodo en el que Blanco fue presidente municipal de Cuernavaca de 2016 a 2018, de acuerdo con información filtrada a la prensa nacional.

Además del mandatario estatal, entre los señalados están Ulises Bravo, medio hermano del gobernador; Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular de Blanco, y Jaime Tamayo, quien es amigo del exfubolista.

Hasta ahora, Blanco no se ha pronunciado sobre la querella en su contra, pero en el pasado se ha deslindado de la investigación de la UIF y la FGR.

Blanco es conocido por ser uno de los mejores futbolistas de la historia de México, donde fue el segundo mayor goleador del Club América y el tercero de la Selección Mexicana.

Sin embargo, ha causado controversia desde que incursionó en la política en 2015.