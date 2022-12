Destruye Corte Suprema esperanza de migrantes

LA ETERNA ESPERA

Pierre señaló las condiciones paupérrimas a su alrededor. Las personas cocinaban carne en parrillas oxidadas y pilas de leña. Los niños ingresaban y salían de tiendas de campaña a lo largo de la calle. Había desechos y artículos de higiene personal usados esparcidos en un lote de tierra vacío.

Agregó: “Estas no son condiciones para los niños. Ninguna persona debería vivir así. Queremos una vida mejor y ahora estamos varados aquí durante mucho tiempo más”. La política no tiene sentido, indicó Pierre. Manifestó que si a las autoridades estadounidenses les preocupa tanto que la gente lleve la COVID-19 hacia Estados Unidos, ¿por qué no le hacen una prueba a cada persona y permiten que los no contagiados soliciten asilo?

Una línea de hombres, mujeres y niños se había formado afuera de un refugio cercano, Senda de Vida, que tiene un enorme mural de un hombre caminando entre dos banderas, la de México y la de Estados Unidos. La mayoría de los albergues a lo largo de la frontera han llegado a su capacidad máxima y aquellos que no pueden ingresar han tenido que encontrar otros lugares para dormir. Daisy Rezino, de 26 años, que llegó de Guatemala una semana antes con sus dos hijas pequeñas, se alejó de la fila creciente, decepcionada.

Sus dos niñas se acurrucaron con ella para soportar los vientos fríos que trajo la noche.

Después, la mujer mencionó: “No hay espacio para más gente ahí. Vamos a tener que dormir aquí afuera”.

Rezino también había esperado noticias más positivas. No estaba segura si los migrantes de Guatemala serían rechazados en la frontera con el Título 42 en vigor, pero tenía miedo de intentarlo y enfrentar una posible deportación.

Además, señaló: “Experimentamos muchas adversidades para llegar aquí. No entiendo por qué nos tratan de esta manera. Si tan solo vieran las condiciones en las que tenemos que dormir aquí, sin alimentos y sin techo”.